Fall Khashoggi - Erdogan: Suchen im saudischen Konsulat nach Gift

Istanbul (APA/Reuters/dpa) - Die türkischen Behörden prüfen offenbar, ob im Zusammenhang mit dem Verschwinden des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi Gift eingesetzt wurde. Die Ermittler gingen „vielen Dingen nach, wie etwa toxischen Materialen und solchen Materialen, die entfernt wurden, indem sie übermalt wurden“, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Dienstag vor Journalisten.

Er bezog sich in seinen Äußerungen auf die neunstündige Durchsuchung des saudi-arabischen Konsulats in Istanbul am Montag. Er hoffe, dass sobald wie möglich Schlussfolgerungen gezogen werden könnten, „die uns eine vernünftige Meinung liefern“.

Medienberichten zufolge soll das Konsulat im Laufe des Tages erneut durchsucht werden. Die regierungsnahe Zeitung „Sabah“ berichtete, das Gelände war auch mit Hunden abgesucht worden. Außerdem ist Diplomatenkreisen zufolge eine Durchsuchung der Residenz des saudi-arabischen Konsuls in Istanbul geplant.

Der zuletzt in den USA lebende Khashoggi ist seit einem Besuch des saudi-arabischen Konsulats in Istanbul am 2. Oktober verschwunden. Die Türkei beschuldigt Saudi-Arabien, Khashoggi getötet und seine Leiche fortgeschafft zu haben. Türkische Regierungsvertreter haben der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, die Behörden verfügten über eine Tonaufnahme, die nahelege, dass Khashoggi in dem Konsulat getötet worden sei. Die USA und Saudi-Arabien seien über die Aufnahme in Kenntnis versetzt worden. Die Regierung in Riad hat erklärt, mit dem Verschwinden des Journalisten nichts zu tun zu haben.

