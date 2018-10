Größter CSU-Bezirk fordert nach Wahlschlappe Sonderparteitag

München /Berlin (APA/Reuters/AFP/dpa) - Der Absturz der CSU bei der Landtagswahl in Bayern soll nach dem Willen des größten Bezirksverbands auf einem Sonderparteitag aufgearbeitet werden. „Gestern war die Stimmung ganz klar für einen Parteitag“, berichtete Bezirkschefin Ilse Aigner am Dienstag in München aus der Sitzung des Bezirksvorstands am Vorabend.

Denkbar seien ein großer oder ein kleiner Parteitag, aber auch eine Konferenz der Ortsvorsitzenden. Aigner ließ offen, ob es dabei um inhaltliche oder auch personelle Konsequenzen gehen könnte.

Oberbayern ist der Heimatbezirk des parteiintern in die Kritik geratenen CSU-Chefs Horst Seehofer, der bis zum Herbst 2019 gewählt ist und eine Personaldebatte bisher abgelehnt hat. Seehofer hatte nach einer Vorstandssitzung am Montag angekündigt, nach der Regierungsbildung in Bayern solle eine vertiefte Analyse des Wahlergebnisses vorgenommen werden. Als denkbare Gremien dafür hatte Seehofer selbst einen großen oder kleinen Parteitag oder Regional- oder Mandatsträgerkonferenzen genannt. Seehofer, der als Bundesinnenminister nicht dem Landtag angehört, hatte den Zeitplan gemeinsam mit Ministerpräsident Markus Söder verkündet, der nach dem ausdrücklichen Willen des Parteivorstands im Amt bleiben soll.

Vor der ersten Sitzung der neuen CSU-Fraktion am Dienstag in München bekräftigten mehrere CSU-Abgeordnete die vom Parteivorstand beschlossene Vorgehensweise, erst eine Koalition zu bilden und dann über Konsequenzen aus dem Wahlergebnis zu beraten. „Es hat überhaupt keinen Sinn, das parallel zu machen“, sagte Fraktionschef Thomas Kreuzer. Ähnlich äußerten sich Aigner und der oberbayerische Abgeordnete Florian Herrmann, der als Staatskanzleichef einer von Söders wichtigsten Mitarbeitern ist. In der Partei wird befürchtet, dass eine Personaldebatte einen Erfolg bei Söders Koalitionsgesprächen torpedieren könnte.

In der Union gibt es indes Sympathien für ein zeitliches Limit bei der Regierungsbildung im Bund. Mit Blick auf eine entsprechende Festlegung in der bayerischen Landesverfassung sagte Unions-Parlamentsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer (CDU) am Dienstag in Berlin: „Ich finde diese Regelung grundsätzlich positiv.“ Bei künftigen Regierungsbildungen sollten wochenlange Verhandlungen vermieden werden.

Die in Bayern geltende Frist sei für den Bund aber sicher zu kurz, fügte Grosse-Brömer hinzu. In Bayern ist festgelegt, dass der neue Landtag spätestens am 22. Tag nach der Wahl zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen muss. Innerhalb einer Woche nach dem Zusammentreten des Landtags muss dann der Ministerpräsident gewählt werden.

Es gibt aber die Möglichkeit eines Aufschubs. Erst wenn in weiteren drei Wochen kein neuer Regierungschef gewählt wird, muss der Landtagspräsident das Parlament auflösen. Neuwahlen wären dann die Folge.

Das Grundgesetz enthält zwar ebenfalls eine Frist für die Konstituierung des Bundestags: Er muss spätestens am 30. Tag nach der Wahl zusammenkommen. Eine Frist für die Wahl des Bundeskanzlers gibt es allerdings nicht. Er bleibt geschäftsführend so lange im Amt, bis ein neuer Regierungschef gewählt ist.

Die CSU fuhr bei der Landtagswahl am Sonntag mit einem Absturz von 47,7 auf 37,2 Prozent ihr schwächstes Ergebnis seit 1950 ein. Damit verlor sie ihre seit Jahrzehnten fast ununterbrochen gewohnte Regierungsmehrheit und strebt nun eine Koalition mit den Freien Wählern an, die viele ähnliche konservative Positionen vertreten. Als wichtige Konfliktpunkte gelten die Forderungen der Freien Wählern nach einem Bekenntnis gegen einen Ausbau des Münchner Flughafens und für eine kostenlose Kinderbetreuung.

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner erteilte indes neuen Gesprächen über eine Jamaika-Koalition im Falle einer Auflösung der Großen Koalition in Berlin eine klare Absage erteilt. „Jamaika ist in dieser Konstellation vor einer Neuwahl absolut kein Thema“, sagte er am Dienstag im Sender n-tv mit Blick auf Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer. „Da müssen erst neue Personen und neue Programme politisch eine Rolle spielen.“

Die FDP stünde allerdings zu Verfügung, wenn es darum ginge, nach einem Scheitern der Großen Koalition eine Minderheitsregierung zu unterstützen, sagte Lindner weiter. „Aber wir sind nicht das fünfte Rad an einem schwarz-grünen Wagen.“

Die Sondierungsgespräche für eine mögliche Koalition von Union, Grünen und FDP nach der Bundestagswahl waren im November geplatzt. Lindner hatte die Gespräche abgebrochen und dies unter anderem mit mangelnder Kompromissbereitschaft der Grünen begründet.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann warnte die CSU davor, mit den bayerischen Grünen nach der Landtagswahl keine ernsthaften Koalitionsverhandlungen zu führen. Eine schwarz-grüne Koalition biete der CSU die Chance zur Erneuerung, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Mit Blick auf das verdoppelte Ergebnis der Grünen in Bayern fügte er hinzu: „Man kann gesellschaftliche Veränderungen nicht ignorieren.“

Kretschmann bezog sich dabei auf Baden-Württemberg, wo die CDU heute Juniorpartner seiner Grünen ist. 2006 hatte die CDU Koalitionsverhandlungen mit den Grünen platzen lassen und stattdessen ein Bündnis mit der FDP geschlossen. „Das Ergebnis ist bekannt - jetzt bin ich Ministerpräsident“, sagte Kretschmann. Die CSU könne sich nun überlegen, ob sie die gesellschaftliche Dynamik der Wahl aufnehme oder dem Werben der Freien Wähler nachgebe und „quasi mit sich selbst“ koaliere.

Die stellvertretende CDU-Landesvorsitzende und baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann bestätigte die Einschätzung des grünen Ministerpräsidenten. Bayern vollziehe jetzt eine gesellschaftliche Entwicklung nach, die in Baden-Württemberg schon passiert sei, sagte sie. „Und die CSU droht jetzt den gleichen Fehler zu machen, wie wir damals.“ Eine Partei könne den bequemen oder den schwierigeren Weg bei Koalitionen gehen. „Der Bequeme ist nicht immer der erfolgreiche“, sagte Eisenmann.

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände rief unterdessen CDU, CSU und SPD zu konstruktivem Dialog auf. „Wir haben uns angewöhnt, seit langer, langer Zeit direkt miteinander zu sprechen“, sagte BDA-Präsident Ingo Kramer am Dienstag in Berlin auf einer Feier zum 100-jährigen Jubiläum der Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften. Gewerkschafter und Unternehmer seien bestrebt, nicht übereinander in den Medien, sondern miteinander zu sprechen, sagte er mit Blick auf durch die bayerische Landtagswahl angeheizte Auseinandersetzungen in der Großen Koalition. Der Dialog miteinander scheine ihm ein Schlüsselfaktor für Erfolg zu sein.