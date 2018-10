Kreml: Interessen der Moskauer Orthodoxie in der Ukraine achten

Kiew (APA/dpa) - Im Streit um die kirchliche Hoheit über die Ukraine fordert der Kreml, die Interessen der Russisch-Orthodoxen Kirche zu achten. Zwar mische sich der Staat nicht in Angelegenheiten der Kirche ein, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau. Doch die Orthodoxie sei eine der angestammten Religionen in Russland.

„Es kann uns nicht gleichgültig sein, wie sich die Beziehungen der Russisch-Orthodoxen Kirche zu anderen Kirchen entwickeln“, sagte Peskow der Nachrichtenagentur Tass zufolge. Wegen der Ukraine hatte die russische Kirche am Vorabend alle Beziehungen zum Patriarchat von Konstaninopel abgebrochen. Es ist die tiefgreifendste Spaltung in der orthodoxen Christenheit seit Jahrhunderten. Die russische Kirche sieht die Ukraine als ihr Gebiet. Der Ökumenische Patriarch von Konstantinopel, Bartolomaios, hat dagegen die Ukraine wieder seiner kirchlichen Hoheit unterstellt. Dies gilt als Schritt zu einer Unabhängigkeit (Autokephalie) der orthodoxen Kirche in der Ukraine.