Wiener Deuticke Verlag wird zu Zsolnay

Wien (APA) - Der Wiener Deuticke Verlag ist bald Geschichte. Mit dem Frühjahrsprogramm 2020 werde Deuticke in der Marke Zsolnay aufgehen, hieß es am Dienstag in einer Aussendung: „Die grundsätzliche programmatische Ausrichtung des Hauses sowie die Anzahl der jährlich erscheinenden Bücher bleiben gleich. Der Verlag wird sich jedoch stärker auf den Ausbau der Marke Zsolnay konzentrieren.“

Der vor über hundert Jahren gegründete Deuticke Verlag ist seit 2004 ein Imprint der Paul Zsolnay Verlag Ges.m.b.H, die seit 1996 zum Münchner Carl Hanser Verlag gehört. Die langjährige Deuticke-Verlagsleiterin Martina Schmidt werde die Programme des Jahres 2019 wie geplant gestalten und zum 1. Oktober 2019 in den Ruhestand treten, hieß es heute aus dem Verlag. Ab 2020 werden sämtliche neuen Titel sowie alle Neu- und Wiederauflagen unter dem Zsolnay-Logo firmieren.