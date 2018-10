Namensstreit mit Mazedonien sorgt für Streit in Athener Koalition

Skopje/Athen (APA) - Der von Ministerpräsident Alexis Tsipras angepeilte Kompromiss im seit Jahrzehnten schwelenden Namensstreit zwischen Mazedonien und Griechenland sorgt nun für Kontroversen innerhalb der Regierung in Athen. Auslöser waren Drohungen von Panos Kamenos, Chef der rechtspopulistischen Partei „Unabhängige Griechen“ (ANEL), die Regierungskoalition mit der linkspopulistischen Syriza platzen zu lassen.

Kamenos, der auch das Amt des Verteidigungsministers bekleidet, lehnt die Vereinbarung, dass das Nachbarland künftig den Namen „Nord-Mazedonien“ tragen soll, ab. das stellte er in einem Interview mit dem griechischen Fernsehen am Montag erneut klar. Er hatte dies auch vergangene Woche bei einem offiziellen Besuch im US-Außenministerium betont.

Beim Regierungspartner kam nicht gut an, dass Kamenos in Washington seine eigene Linie vertrat und damit Regierungschef Tsipras desavouierte. Syriza-Generalsekretär Panos Skourletis bezeichnete es als „politischen Fehler“, wenn Kamenos versuche, eine Lösung im Namensstreit mit Mazedonien zu „torpedieren“. In Athen kursieren nun Vermutungen, dass der Verteidigungsminister die Regierungsbeteiligung seiner ANEL-Partei aufkündigen könnte, sollte das griechische Parlament den vertrag mit Mazedonien ratifizieren.

Der Streit über den Landesnamen schwelt seit der Unabhängigkeit Mazedoniens im Jahr 1991. Hinter dem Namensstreit stand Athens Furcht, der Nachbarstaat könnte mit der Landesbezeichnung Mazedonien Ansprüche auf die nordgriechische Provinz Makedonien erheben. Wegen des Konflikts blockierte Griechenland bisher eine Aufnahme Mazedoniens in EU und NATO. Mit der von beiden Regierungen vereinbarten Umbenennung soll diese Hürde überwunden werden.

Allerdings ist der ausgehandelte Kompromiss („Nord-Mazedonien“) auch im ex-jugoslawischen Nachbarland nicht unumstritten. Bei einem nicht bindenden Referendum Ende September stimmten mehr als 90 Prozent der mazedonischen Bürger für die Umbenennung, allerdings nahmen nur ein Drittel der Stimmberechtigten teil. Um der Volksabstimmung Gültigkeit zu verleihen, hätten es aber mindestens 50 Prozent sein müssen. Das mazedonische Parlament berät nun eine Verfassungsänderung, um die Namensänderung umzusetzen und den Weg für eine EU-Annäherung freizumachen.

(Alternative Schreibweise: Kammenos)