Überzeugend retro: Greta van Fleet beschwören alte Zeiten - Popnews

Wien (APA) - Blues-Rock der guten alten Schule servieren Greta van Fleet auf ihrem Debütalbum: Die US-Rockband, bestehend aus den Brüdern Josh, Jake und Sam Kiszka sowie Danny Wagner, veröffentlicht am Freitag „Anthem Of The Peaceful Army“ und wurde bereits mehrfach mit Led Zeppelin verglichen. Vielleicht etwas zu viel des Guten, aber überzeugen können Songs wie „When The Curtain Falls“ auf jeden Fall. Man darf gespannt sein, was die jungen Burschen in Zukunft noch abliefern.

*

„Nothing is Permanent“, wissen Dramas und haben so ihr Debütalbum getauft. Die Wiener Formation beweist darauf, das die Vorschusslorbeeren rund um ihre im Frühjahr veröffentlichte EP „Libra“ nicht umsonst waren. Viktoria Winter und Mario Wienerroither verstehen es bestens, einen durchaus gefühlvollen Popentwurf mit so viel Spannung aufzuladen, dass daraus mehr wird als bloßes Malen nach Zahlen. Dabei spricht besonders die Reduktion auf das Wesentliche für Dramas, gehen hier wunderschöne Melodien und elektronisches Klanggut doch stets Hand in Hand.

***

Sich auf der Straße eine Karriere erspielen: Simon Lewis hat das umgesetzt, was sonst eher als Story für einen Hollywoodfilm herhalten muss. Denn von seinen Auftritten vor U-Bahn-Stationen in Wien hat er es letztlich ins Radio geschafft und veröffentlicht nun am 26. Oktober sein erstes Album „Pilot“. Darauf gibt es zuckersüße Arrangements, mitsingtaugliche Refrains und eine ordentliche Prise Mumford & Sons. Eigenständig geht zwar definitiv anders, aber dafür eckt Lewis mit diesem Sound auch nirgends an. Gefühlt schon tausend Mal gehört, gehen diese Songs rein. Ab 11. Dezember präsentiert der Musiker seine Platte auch auf ausgedehnter Tour.

***

Ein „Roadrunner“, dem man gerne folgt: Mit dem gleichnamigen Song hat sich das österreichisch-britische Duo Dero & Klumzy zuletzt viele Freunde gemacht. Er ist auch auf der Platte „For The Record“ enthalten, die am 20. Oktober in der Wiener Butterbar vorgestellt wird. Erwarten darf man sich da wie dort eingängige Stücke, die sich im gefälligen Hip-Hop ebenso zuhause fühlen wie eine gute Portion Pop mitschwingt. Werden die zwei von Jahlisa unterstützt, geht es gar in Richtung R‘n‘B („Passing By“), aber in erster Linie regieren doch Beats und das rhythmisch gereimte Wort. Ganz so knackig wie im eingangs erwähnten Hit gelingt das aber leider zu selten.

***

Mit seinem neuen Album „The Nature of Imitation“ hat er sich einmal mehr als Elektronik-Vordenker präsentiert, nun geht Dorian Concept wieder auf Tour. Zunächst macht er dabei Ende November und Anfang Dezember Japan unsicher, bevor am 7. Dezember ein ganz besonderes Wien-Konzert ansteht. Immerhin lädt Concept seine Fans ins ehrwürdige Gartenbaukino, wo die neuen Nummern erstmals auf heimischem Boden erklingen werden. Begleitet wird er dabei von Wandl, der das Vorprogramm bestreitet.

***

Seine Veröffentlichungen zu zählen wird immer mehr zur Mammutaufgabe: Wolfgang Möstl kann offenbar keine Sekunde still sitzen und hat sich nun nach diversen Produktionsaufträgen wieder für sein Projekt Mile Me Deaf ins Studio begeben. Am 25. Oktober erscheint mit „HDD Backup“ ein Doppelalbum, auf dem sich nicht weniger als 28 Tracks tummeln. Hat er Mile Me Deaf ursprünglich als Rockoutfit übergestreift, ist unter diesem Namen mittlerweile alles möglich. Sei es radiotauglicher Pop wie in „Voyage“, raue Feedbackorgien („Settle Down“) oder reduziertes Liedgut wie das akustische „Homebound and Secure“. Über mangelnde Ideen und Abwechslungsreichtum kann sich hier jedenfalls niemand beklagen.