Bethlehems Bürgermeister dementiert Christenverfolgung

Bethlehem (APA) - Der Bürgermeister von Bethlehem, Anton Salman, hat Vorwürfe des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu zurückgewiesen, Christen würden in den palästinensischen Gebieten unterdrückt und verfolgt. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Kathpress am Dienstag.

Netanyahus Aussage sei „ein weiterer israelischer Versuch, die Realität der israelischen Besatzung und insbesondere der Auswirkung zu verzerren, die die israelische Politik seit 1948 auf die palästinensische christliche Gemeinschaft hat“, teilte er in einer Stellungnahme von Montag mit. Der israelische Regierungschef hatte am Sonntag vor christlichen Medien die Lage der Christen in Nahost beklagt und unter anderem den Palästinensern Unterdrückung und Verfolgung von Christen vorgeworfen. In Bethlehem etwa sei der Bevölkerungsanteil der Christen unter der palästinensischen Regierung von rund 80 Prozent auf 20 Prozent gesunken.

Netanyahus Aussagen seien „voller historischer Ungenauigkeiten“, kritisierte der Bethlehemer Bürgermeister Salman und warf dem Ministerpräsidenten vor, Christen für eine antiislamische Rede zu missbrauchen. Der Rückgang der Christen in Bethlehem sei ein Resultat der israelischen Vertreibung (Nakba) von 1948 sowie der anhaltenden israelischen Siedlungspolitik. Auch in Jerusalem sei die Zahl der Christen von 31.000 im Jahr 1948 auf heute 12.000 zurückgegangen.

Salman rief Netanyahu auf, das internationale Recht zu respektieren und die Besatzung Palästinas zu beenden. Wenn Netanyahu ernsthaft beunruhigt über die Lage der palästinensischen Christen wäre, so Salman, würde er 2.200 Hektar „illegal für die Ausweitung von Siedlungen“ annektiertes Land im Raum Bethlehem zurückgeben sowie die israelische Sperrmauer zwischen Bethlehem und Jerusalem abbauen. Weiter würde er die Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit für Palästinenser beenden, die unter anderem 20.000 Bethlehemer Christen in Jordanien die Rückkehr unmöglich mache.

Die Kirchenführer in Jerusalem sowie den Vatikan rief Salman auf, gegen den Einsatz von Religion für politische Zwecke die Stimme zu erheben. Die Bibel dürfe nicht länger zur Rechtfertigung von Verbrechen und Rechtsverletzungen missbraucht werden.