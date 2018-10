Juncker kritisiert Italiens Haushaltspläne: „Sorge wegen Finanzlage“

Rom (APA) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kritisiert den Haushaltsentwurf, den die italienische Regierung Brüssel vorgelegt hat. „Wenn wir das überschießende Defizit akzeptieren würden, würden uns einige Länder mit Beschimpfungen und Beleidigungen überziehen und uns vorwerfen, zu flexibel mit Italien zu sein“, sagte Juncker am Dienstag gegenüber italienischen Medien in Brüssel.

Italiens öffentliche Finanzlage würde große Sorge in Brüssel auslösen, so der EU-Kommissionspräsident. Juncker bestritt, dass es in Brüssel Vorurteile gegen die italienische Regierung gebe. „Zu behaupten, dass ich gegen Italien eingestellt bin, ist Schwachsinn und eine Lüge“, meinte der Luxemburger. Ihm gehe es um die „vernünftige Anwendung“ der europäischen Regeln.

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani bestritt, dass es einen Streit zwischen Italien und Brüssel gebe. „Das Problem ist allein in Italien“, meinte Tajani. Er kritisierte vor allem die Pläne der Regierung zur Einführung einer Mindestsicherung von 780 Euro. Er beschuldigte die Regierung von Lega und Fünf Sterne-Bewegung eine Politik nach Modell des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro zu betreiben.