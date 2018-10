Kassenreform - Ablehnung von NÖ SP-Landesregierungsmitgliedern

St. Pölten (APA) - Die niederösterreichischen SPÖ-Landesregierungsmitglieder haben am Dienstag die von der Bundesregierung geplante Kassenreform kritisiert. Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl wies auf Risiken hin und sah die Versorgungssicherheit in Gefahr. Die Ziele - gleiche Leistungen für alle Versicherten und eine Einsparung in Milliardenhöhe - „werden nicht erreicht“, so LR Ulrike Königsberger-Ludwig.

Die SPÖ-Regierungskollegen lehnen die geplanten Vorhaben der Kassenreform der Bundesregierung im Gesundheitsbereich ab und stimmten der Stellungnahme des Landes zur Sozialversicherungs-Reform nicht zu. Gefordert wurden Verhandlungen im Rahmen des Konsultationsmechanismus des Finanzausgleichs. Diesen Antrag werde Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) aber nicht stellen, sagte Schnabl nach der Landesregierungssitzung in einer Pressekonferenz zum Thema „Gesundheitsstrukturreform - teuer, ineffizient & Regionalstrukturen zerstörend“.

Die Diskussion in der Landesregierungssitzung am Dienstag sei „sehr sachlich verlaufen“, meinte Schnabl, betonte aber: Wenn über Miteinander geredet werde, würde er sich wünschen, dass die Interessen der Versicherten und des Landes vorangestellt werden und das nicht heiße, mit dem Arbeitsübereinkommen von Türkis-Blau zu solidarisieren.

Als wesentlichen Kritikpunkt nannte der LHStv. das Ende der Budget- und Beitragshoheit. Dem öffentlichen Gesundheitswesen werde Geld entzogen und zu Privatkliniken verschoben, so Schnabl und Königsberger-Ludwig, die hier „besondere Brisanz“ ortete und das Vorhaben als „äußerst bedenklich“ bezeichnete. Die Sozialversicherung werde geschwächt und ein regionales System zerstört, zudem blieben wichtige Fragen - etwa in der Prävention - unbeantwortet, kritisierte der SPÖ-Landesparteichef. „Die Vertragszentralisierung gefährdet die Versorgungssicherheit“, sagte Schnabl. Ländliche Regionen wie das Waldviertel könnten hier zum „Opfer“ des Durchschnittswerts werden, warnte Königsberger-Ludwig.

Die geplante paritätische Besetzung der Entscheidungsgremien führe zu einer Verschiebung von Versicherten- zu Arbeitgeberinteressen und zu Ungleichgewicht, sagte die Landesrätin. In der Beamtenversicherung und der Versicherung der Selbstständigen werde allerdings kein paritätisches Mitspracherecht für Arbeitnehmer umgesetzt. Abgelehnt wird auch die Übertragung der Beitragsprüfung zur Finanz.

Lob für die Umstrukturierung kam hingegen aus der ÖVP-Landespolitik. „Ich sehe der Reform der Sozialversicherung mit sehr viel Optimismus entgegen“, meinte etwa der steirische Gesundheitslandesrat Christopher Drexler in einer schriftlichen Stellungnahme: „Ich kann nur immer wieder an alle appellieren, keine Panikmache rund um diese Reform zu betreiben und die Kirche im Dorf zu lassen.“ Salzburgs Gesundheits- und Spitalsreferent Christian Stöckl sah das ähnlich. „Die Diskussion um die Reduktion der 21 Sozialversicherungsträger in der Öffentlichkeit wird meiner Meinung nach vor allem von den Funktionären und weit weniger von den Patienten geführt“, konstatierte er.

