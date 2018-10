Erste Pegida-Demonstration in Dresden jährt sich zum vierten Mal

Dresden (APA/AFP) - Vor vier Jahren schlug mit dem ersten sogenannten Abendspaziergang durch Dresden die Geburtsstunde von Pegida. Seitdem fiel die islam- und fremdenfeindliche Bewegung vor allem mit Pöbeleien gegen Politiker auf und übte zuletzt immer unverhohlener den Schulterschluss mit der AfD. Für Sonntag ist ein Jubiläumsaufmarsch geplant.

11. OKTOBER 2014: Der Dresdner Lutz Bachmann gründet eine Facebook-Gruppe mit dem Titel „Friedliche Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“. Dort protestiert er gegen eine Solidaritätskundgebung für die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in Dresden am Tag zuvor.

20. OKTOBER: Zum ersten „Abendspaziergang“ der nun nicht mehr als „Friedliche“, sondern als „Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“ - kurz Pegida - auftretenden Gruppe kommen 350 Menschen.

24. NOVEMBER: Erstmals kommen mehr als 5.000 Menschen zu den wöchentlichen Spaziergängen, die öffentliche Wahrnehmung von Pegida steigt stark. In vielen anderen Städten entstehen Pegida-Ableger, die meisten davon sind inzwischen wieder bedeutungslos.

19. DEZEMBER: Pegida wird zum eingetragenen Verein. Pegida-Unterstützer attackieren zunehmend Journalisten. Diese werden als „Lügenpresse“ beschimpft - der Begriff wird später zum Unwort des Jahres.

10. und 12. JAENNER 2015: An einer Kundgebung gegen Pegida in Dresden nehmen 35.000 Menschen teil, am Pegida-Montagsmarsch 25.000. Deutschlandweit protestieren in diesen Tagen deutlich über 100.000 Menschen gegen Pegida.

19. JAENNER: Wegen akuter Anschlagsgefahr wird die Pegida-Kundgebung abgesagt.

21. JAENNER: Nach Bekanntwerden eines Fotos von ihm in Hitler-Verkleidung tritt Bachmann ab, bleibt aber weiter bei Pegida aktiv.

28. JAENNER: Pegida-Mitbegründerin Kathrin Oertel und vier weitere führende Pegida-Mitglieder ziehen sich nach internen Querelen zurück.

12. OKTOBER: Beim „Abendspaziergang“ zeigt ein Teilnehmer einen Galgen, der für die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) bestimmt ist. Die Staatsanwaltschaft stellt ihre Ermittlungen eineinhalb Jahre später ein.

17. OKTOBER: Der deutsche Justizminister Heiko Maas (SPD) gibt Pegida-Anhängern eine Mitverantwortung für brennende Flüchtlingsheime und Angriffe auf Flüchtlingshelfer.

3. MAI 2016: Das Amtsgericht Dresden verurteilt Bachmann wegen herabwürdigender Äußerungen über Flüchtlinge zu 9.600 Euro Geldstrafe. Er hatte auf seiner Facebook-Seite Kriegsflüchtlinge und Asylbewerber als „Gelumpe“ und „Viehzeug“ beschimpft. Das Landgericht Dresden bestätigt das Urteil im November.

16. JUNI: Es kommt zum offenen Bruch in der Pegida-Führung. Tatjana Festerling, bisher neben Bachmann führender Kopf der fremdenfeindlichen Bewegung, wird aus dem Verein ausgeschlossen.

3. OKTOBER: Am Einheitsfeiertag beschimpfen Pegida-Anhänger den damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck, Kanzlerin Merkel und andere Ehrengäste der Festveranstaltungen in Dresden mit Rufen wie „Merkel muss weg“, „Haut ab“ und „Volksverräter“.

8. MAI 2017: Erstmals versammeln sich Pegida und AfD in Dresden zu einer gemeinsamen Kundgebung.

25. SEPTEMBER: Das Amtsgericht Dresden verurteilt den deutsch-türkischen Autor Akif Pirincci wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe von 2.700 Euro. Der mit einem Katzenkrimi bekannt gewordene Pirincci hetzte zwei Jahre zuvor in einer Rede vor Pegida-Anhängern gegen Muslime und Flüchtlinge.

21. FEBRUAR 2018: Die AfD-Parteichefs Alexander Gauland und Jörg Meuthen wollen mit Pegida kooperieren. Schon zuvor bezeichnete Gauland Pegida als „natürlichen Verbündeten der AfD“.

3. MÄRZ: Auf Beschluss des AfD-Parteikonvents dürfen Mitglieder künftig bei Kundgebungen des Pegida-Bündnisses auftreten. Das sogenannte Kooperationsverbot wird aufgehoben.

16. AUGUST: Anhänger von AfD und Pegida protestieren gemeinsam gegen einen Besuch Merkels im sächsischen Landtag. Am gleichen Tag wird ein ZDF-Kamerateam von einem Pegida-Demonstranten, der sich später als Mitarbeiter des Landeskriminaalamts (LKA) entpuppt, verbal attackiert und von der Polizei ungewöhnlich lange festgehalten. Die Polizei entschuldigt sich später. Der LKA-Mann verlässt den Polizeidienst.

1. SEPTEMBER: AfD, Pegida und weitere rechte Gruppierungen marschieren gemeinsam durch Chemnitz. Auslöser ist der Tod eines jungen Manns, für den Asylbewerber verantwortlich gemacht werden.