Angeblich toter Betrüger lebte als Schlossherr in Frankreich

Den Haag (APA/dpa) - Nach einer jahrelangen Suche ist der französischen Polizei ein international gesuchter Betrüger und Geldwäscher ins Netz gegangen. Der Mann aus der Ukraine sei mit drei Komplizen in der Nähe von Dijon festgenommen worden, teilte Europol am Dienstag in Den Haag mit. Er hatte sich bisher erfolgreich der Fahndung entzogen - durch Verbreitung einer gefälschten Sterbeurkunde.

Der angebliche Tote war in Frankreich jedoch durch einen „ausschweifenden Lebensstil“ auf seinem Schloss im Burgund aufgefallen. Bei seiner Festnahme beschlagnahmten die Ermittler nach eigenen Angaben rund 4,6 Millionen Euro, einen Rolls Royce und drei Kunstwerke des spanischen Malers Salvador Dali. Auch das Schloss sei beschlagnahmt worden. Der Verdächtige wurde in seiner ukrainischen Heimat auch wegen Korruption gesucht.