Erst 10,7 Prozent der Wiener bestellen Taxi mit App

Wien (APA) - Die Bestellung eines Taxis erfolgt immer öfter via App. Das geht aus einer Umfrage zum Mobilitätsverhalten und Taxinutzung der Wiener Bevölkerung hervor, die der General Manager von mytaxi Österreich und Deutschland, Alexander Mönch, und die Geschäftsführerin von mytaxi Austria, Sarah Lomboj, heute, Dienstag, im Rahmen einer Pressekonferenz präsentierten.

78,8 Prozent der Befragten bestellen ihr Taxi demnach telefonisch, 10,7 Prozent erledigen die Bestellung per App. Bei den 18- bis 29-Jährigen liegt dieser Wert mit 15,6 Prozent etwas höher, wohingegen derzeit lediglich 6,5 Prozent der über 60-Jährigen eine Taxi-App nützen. In fünf Jahren dürften hingegen mehr als die Hälfte der Befragten Taxis per App bestellen.

Auf der Beliebtheitsskala der Wiener stehen Öffis mit 52,4 Prozent an der Spitze, gefolgt vom eigenen Auto mit 29,8 Prozent. Pkw-Alternativen wie etwa Taxi, Mietwagen und Carsharing-Anbote kommen gemeinsam auf 8,9 Prozent. Die Bereitschaft steigt, mehrere Verkehrsmittel zu kombinieren, um das gewünschte Fahrziel zu erreichen, wie die Umfrage weiters zeigt.

Es wurde auch erhoben, welchen Stellenwert der Individualverkehr für die Befragten hat. Bei den 18- bis 29-Jährigen gab weniger als ein Drittel (30,6 Prozent) an, dass ihnen ein eigenes Auto besonders wichtig ist, hingegen empfindet knapp die Hälfte (45,4 Prozent) der 50- bis 59-jährigen das Auto als besonders wichtig. Auch die Pkw-Nutzung nimmt bei jüngeren Personen ab, die meisten legen mit dem eigenen Pkw maximal 5.000 Kilometer pro Jahr zurück, bei den Älteren sind laut Umfrage bis zu 20.000 Kilometer keine Seltenheit.

mytaxi testet derzeit in Hamburg, München, Berlin und Lissabon einen Taxi-Sharing-Dienst, wie Mönch während der Pressekonferenz erwähnte. Dabei können Fahrgäste mit ähnlicher Strecke ein Taxi und die Kosten teilen. In Wien wolle man im kommenden Jahr mit ersten Tests starten.

In Hinblick auf die aktuelle Debatte rund um den Mitbewerber Uber sagte Mönch: „Wenn wir einen fairen Wettbewerb wollen, müssen gleiche Rahmenbedingung für gleiche Services gelten.“ Er begrüßt, dass derzeit geprüft wird, ob die Regelung für Taxis und Mietwagen zu einem Einheitsgewerbe zusammengefasst werden.

mytaxi wurde im Juni 2009 in Deutschland gegründet. Seit September 2014 gehört das Unternehmen zur Daimler Mobility Service GmbH, die Teil der Daimler Gruppe ist. In Österreich ist mytaxi seit 2011 vertreten. Derzeit nutzen in Wien laut Firmenangaben rund 1.000 lizenzierte Taxifahrer den Vermittlungsservice. Die Taxi-App ist zudem in Graz und Salzburg nutzbar. mytaxi plant derzeit nicht, den Service auf andere österreichische Städte auszuweiten, wie es auf APA-Anfrage hieß.

Für die von mytaxi beauftragte Umfrage wurden Anfang Oktober rund 1.000 Personen befragt.

~ WEB https://de.mytaxi.com/index.html ~ APA383 2018-10-16/14:50