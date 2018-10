Italien fordert von EU „Dialog ohne Vorurteile“ über Haushalt

Rom (APA) - Nachdem die italienische Regierung fristgerecht ihren umstrittenen Haushaltentwurf der EU-Kommission vorgelegt hat, hat Premier Giuseppe Conte am Dienstag von Brüssel einen „Dialog ohne Vorurteile“ über die Finanzziele gefordert. Von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kam Dienstag Kritik an dem Haushaltsentwurf.

„Wenn wir das überschießende Defizit akzeptieren würden, würden uns einige Länder mit Beschimpfungen und Beleidigungen überziehen und uns vorwerfen, zu flexibel mit Italien zu sein“, sagte Juncker am Dienstag gegenüber italienischen Medien in Brüssel. Italiens öffentliche Finanzlage löse große Sorge in Brüssel aus, meinte der EU-Kommissionspräsident. Er wies den Vorwurf zurück, dass es in Brüssel Vorurteile gegenüber der italienischen Regierung gebe.

„Zu behaupten, dass ich gegen Italien eingestellt bin, ist Schwachsinn und eine Lüge“, so der Luxemburger. Ihm gehe es um eine „vernünftige Anwendung“ der europäischen Regeln. Die EU könne auf Italien nicht verzichten. „Europa braucht Italien und Italien braucht Europa“, betonte Juncker. Die Europäische Union könnte im Fall eines EU-Austritts Italiens nicht überleben.

Auch der italienische Regierungschef versicherte am Dienstag, dass die Zugehörigkeit Italiens zur Europäischen Union unverzichtbar sei. Seine Regierung sei stolz auf ihren Haushalt für 2019 und wolle der EU-Kommission ihre Strategie ohne Vorurteile erläutern. Mit dem Haushaltsentwurf, der stark auf Wirtschaftswachstum setze, bemühe sich Italien seine Kluft gegenüber anderer EU-Länder zu überbrücken, so Conte. Er erklärte, dass Italien bei den Verhandlungen über den EU-Finanzrahmen für die nächsten Jahre keine Einschnitte bei den EU-Geldern für Landwirtschaft und Kohäsionspolitik dulden werde. Außerdem wolle sich Italien für mehr Ressourcen für Sicherheit einsetzen.

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani bestritt, dass es einen Streit zwischen Italien und Brüssel gebe. „Das Problem ist allein in Italien“, meinte Tajani. Er kritisierte vor allem die Pläne zur Einführung einer Mindestsicherung von 780 Euro. Er beschuldigte die Regierung von Lega und Fünf Sterne-Bewegung, eine Politik nach Modell des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro zu betreiben. Laut Tajani sei es durchaus unwahrscheinlich, dass die EU-Kommission Italiens Haushaltsentwurf absegnen werde.

Kritik musste die Regierung auch von den oppositionellen Sozialdemokraten hinnehmen. Der Chef der Demokratischen Partei (PD), Maurizio Martina, kündigte scharfen Widerstand gegen die Haushaltspläne der Regierung Conte im und außerhalb des Parlaments an. Der PD-Chef bezeichnete die Haushaltspläne als „gefährlich“. „Sie drohen Italien zum Austritt aus der Euro-Zone zu führen“, warnte Martina.

Vizepremier und Chef der Regierungspartei Fünf Sterne, Luigi Di Maio, verteidigte die Haushaltspläne des Kabinett erneut. Das Budget sei erstmals für das Volk und nicht zugunsten privilegierter Lobbys entworfen worden. Er bestritt Divergenzen mit dem Bündnispartner Lega über die Wirtschaftsmaßnahmen. Die Regierungskoalition sei solide, das Kabinett werde fünf Jahre und vielleicht noch länger regieren.