Rodeln: Vorarlberger Stadt Bludenz erhält eine Kunstrodelbahn

Bludenz (APA) - In der Vorarlberger Stadt Bludenz wird nach jahrelangen Verhandlungen definitiv eine Kunstrodelbahn gebaut. Die Finanzierung des 6,6 Mio. Euro teuren Projekts sei geklärt, teilte der Bludenzer Bürgermeister Josef Katzenmayer (ÖVP) am Dienstag mit. Der Baubescheid sei unterschrieben und rechtskräftig. Der Eiskanal soll im Spätherbst 2019 in Betrieb gehen.

Bludenz hat eine große Tradition im Rennrodeln, ab 1967 gab es in Hinterplärsch eine Bahn aus Natureis. Ende 2015 hatte die Bahn ausgedient, an derselben Stelle wurde eine zeitgemäße Kunstrodelbahn geplant. Über die Aufteilung der Kosten von 6,6 Mio. Euro wurde lange verhandelt: Letztlich tragen der Bund und das Land Vorarlberg jeweils 2,2 Mio. Euro bei, die Stadt 1,1 Mio. Euro. Für die restlichen 1,1 Mio. Euro steht abermals das Land über Bedarfszuweisungen und Tourismusförderungen gerade.

Errichtet wird die Bahn von der Eiskanal Bludenz GmbH, die zu 87 Prozent im Eigentum des Österreichischen Rodelverbands (ÖRV) steht. Sie wird die Anlage auch betreiben. Als Geschäftsführer der Eiskanal Bludenz GmbH ist ÖRV-Präsident Markus Prock eingetragen.

Mit 700 Meter Länge und acht Kurven ist die Bahn etwa halb so lang wie jene Eiskanäle, die für Weltcupbewerbe und internationale Großveranstaltungen befahren werden. In Bludenz wird allerdings das Ziel verfolgt, allen Nachwuchsklassen Training auf Höchstniveau zu ermöglichen.