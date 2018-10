Franck Riester ist neuer französischer Kulturminister

Paris (APA/dpa) - Neuer französischer Kulturminister ist der 44-jährige Franck Riester. Er tritt die Nachfolge von Françoise Nyssen an, deren Amt schon geraume Zeit auf der Kippe stand. Als früherem Mitglied des Kulturausschusses ist Riester das Amt vertraut.

Riester war maßgeblich an der Ausarbeitung eines Gesetzes zur Bekämpfung von Urheberrechtsverletzungen beteiligt sowie an einem Projekt zur Gründung eines zukünftigen nationalen Musikzentrums.

Riester saß bisher als Abgeordneter in der Nationalversammlung und war bis 2017 Mitglied der konservativen Partei Les Républicains. Im November 2017 hatte der studierte Verwaltungswissenschaftler die Partei Agir mitgegründet, die sich eher als kritischer Teil der Regierungsmehrheit versteht denn als Opposition.

Der Politiker gilt als diskret und ehrgeizig. Mit dem Amt des Kulturministers soll er schon seit Monaten geliebäugelt haben. Riester bekannte sich 2011 offen zu seiner Homosexualität.

Nyssens (67) Entlassung aus der Regierung kommt nicht unerwartet. In den vergangenen Monaten kam sie wegen eines möglichen Interessenkonflikts in die Schlagzeilen. Anfang Juli wurde ihr die Verantwortung für den Bereich Literatur und Verlagswesen entzogen. Zudem geriet ihr Verlag ins Visier der Justiz, der ohne Baugenehmigung seine Büros in Paris und Arles erweitert haben soll.

Bei ihrer Ernennung im Mai 2017 wurde sie als Hoffnungsträgerin gefeiert. Denn als Leiterin eines der bedeutendsten Verlagshäuser löste sie eine mehrjährige Ära von Technokraten ab.