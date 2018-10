Pkw stieß im Bezirk Gmünd mit einem Wolf zusammen

Gmünd (APA) - Ein Pkw-Lenker hat in der Nacht auf Montag im Bezirk Gmünd einen Wolf touchiert. Das Tier wurde möglicherweise verletzt und lief davon, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner einen „Kurier“-Bericht. Nach Angaben des Wolfsbeauftragten Georg Rauer seien am Unfallort keine Spuren des Tieres entdeckt worden. Eine Rudel habe man aber in der Nähe gesichtet, sagte Rauer auf APA-Anfrage.

Der Wolfsbeauftragte gab an, dass am Wagen des 18-jährigen Unfalllenkers weder Blut noch Haare des angefahrenen Tieres gefunden wurden, wie auch die „NÖN“ („Niederösterreichische Nachrichten“) berichteten. Rauer sagte zudem, dass im betroffenen Gebiet an der tschechischen Grenze mit Wölfen zu rechnen sei. Der Fahrer selbst gab an, nahe der L62 bei Gmünd mehreren Tieren begegnet zu sein. Am Auto entstand nur leichter Sachschaden. Eine Suche nach dem verletzten Wolf in der Umgebung blieb ergebnislos.