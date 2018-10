Linzer Flughafen baute bis Ende September Passagierplus weiter aus

Linz (APA) - Der Linzer Flughafen in Hörsching hat sein heuriges Passagierplus weiter ausgebaut. Der Blue Danube Airport verzeichnete in den ersten 9 Monaten gegenüber dem Vergleichszeitraum des Jahres 2017 eine Steigerung um 21,3 Prozent auf insgesamt 382.317 Fluggäste im Charter- und Linienverkehr. Bereits nach dem ersten Halbjahr hatte der Airport ein Plus von 16,8 Prozent auf 214.721 Passagiere gemeldet.