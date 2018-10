Kassenreform - NÖ Volkspartei: „Gerechtes System für Versicherte“

St. Pölten (APA) - VPNÖ-Gesundheitssprecher Franz Dinhobl hat die Kassenreform am Dienstag verteidigt: „Es wird weder zu Leistungskürzungen, noch zu Verschlechterungen in der Infrastruktur kommen - solche Darstellungen sind offensichtlich politisch motiviert. Das Gegenteil ist der Fall, es wird ein gerechtes System für die Versicherten geschaffen, damit es bei gleichen Beiträgen auch zu gleichen Leistungen kommt.“

Die Neustrukturierung der Sozialversicherungen folge den Empfehlungen nationaler und internationaler Experten, teilte der Mandatar in einer Aussendung mit. „Die Reform ist daher ein richtiger Schritt, um die bestmögliche Versorgung der Patientinnen und Patienten auch in Zukunft sicherstellen zu können“, so Dinhobl. Die niederösterreichischen SP-Landesregierungsmitglieder hatten zuvor die Vorhaben der türkis-blauen Bundesregierung im Gesundheitsbereich als „teuer, ineffizient und Regionalstrukturen zerstörend“ kritisiert.

