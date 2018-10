Iran flog nach eigenen Angaben 700 Drohnenangriffe gegen IS in Syrien

Teheran (APA/AFP) - Iranische Revolutionsgarden haben im Kampf gegen die Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) in Syrien nach eigenen Angaben 700 Drohnenangriffe geflogen. Brigadegeneral Amirali Hajizadeh, Kommandant der Luftwaffe der Revolutionsgarden, sagte der Nachrichtenagentur Fars, die Drohnen hätten Panzer, Truppentransporter, Fahrzeuge für Selbstmordanschläge und 23-Millimeter-Kanonen ausgeschaltet.

Das sei ein Beitrag dazu gewesen, „das Blatt zu wenden“, so Hajizadeh am Dienstag. Erst am 1. Oktober hatte der Iran Militärdrohnen gegen IS-Stellungen im Osten Syriens eingesetzt. Der Angriff auf die ostsyrische Stadt Hajin - als Vergeltung für einen Anschlag auf eine Militärparade in der iranischen Stadt Ahwas - hatte der IS-Miliz empfindliche Schläge zugefügt. Die iranischen Revolutionsgarden unterstützen seit Jahren die Truppen des syrischen Staatschefs Bashar al-Assad in Syrien. Offiziell sind sie dort als „Berater“ tätig.