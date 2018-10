„art.experience“: Festival mit Kabarett und Lesungen im Süden Wiens

Mödling/Perchtoldsdorf/Baden (APA) - Die neunte Auflage des Kulturfestivals „art.experience“ geht von 18. Oktober bis 11. November im Süden von Wien in Szene. Kabarettisten, Autoren, Künstler und Journalisten gastieren in Mödling, Perchtoldsdorf und Baden. Den Auftakt bestreiten Roland Düringer und Rudi Fußi in Mödling. „Das Motto des Festivals lautet ‚Kultur vor der Haustüre‘“, so Organisator Nicolas Hold von der Agentur Vision05.

Düringer präsentiert am 18. Oktober sein Programm „Der Kanzler“, in dem er pointenreich die satirische Geschichte vom Aufstieg und Fall eines Polit-Hoffnungsträgers erzählt. Rudi Fußi ist mit „Jetzt rede ich! Ein Politikberater packt aus“ am 19. Oktober zu Gast. Restkarten für die beiden Veranstaltungen im Raiffeisen Forum Mödling sind laut einer Aussendung von Dienstag noch erhältlich.

In Perchtoldsdorf sind u.a. die Autoren Thomas Raab und Andreas Gruber zu Gast. In Mödling stehen u.a. Gunkl mit „Zwischen Ist und Soll - Menschsein halt“ und eine Lesung von David Schalko („Schwere Knochen“) auf dem Programm. An beiden Orten werden die Science Busters, Peter Klien mit „Reporter ohne Grenzen“, Lukas Resetarits mit „70er - leben lassen“ und Thomas Stipsits mit „Stinatzer Delikatessen - Quasi ein Best Of“ auftreten.

(S E R V I C E - „art.experience“, 18. und 19.10. im Raiffeisenforum Mödling, 22. bis 27.10. in Perchtoldsdorf, 1. bis 11.11. in Baden, Infos: www.art-experience.at)