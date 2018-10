58-Jähriger Betrüger in Niederösterreich festgenommen

Mödling/Wiener Neustadt (APA) - Ein 58-Jähriger hat sich in den Bezirken Mödling und Wiener Neustadt-Land als vermögend ausgegeben und Wohnungen und Gastronomielokale angemietet sowie Darlehen erschlichen. Der Mann soll 14 Tathandlungen mit einer Gesamtschadenssumme von 360.000 Euro begangen haben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag in einer Aussendung.

Der mutmaßliche Betrüger wurde festgenommen. Er war nicht geständig und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.