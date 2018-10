Holzstück erschlug Buben in Berlin - Kind verdächtigt

Berlin (APA/dpa) - Ein Kind soll für den Tod eines Achtjährigen in Berlin verantwortlich sein. Der Bub war am Sonntag von einem aus dem Fenster eines Hochhauses geworfenen Holzstück erschlagen worden. Das Kind aus der Nachbarschaft sei als Verdächtiger ermittelt worden, berichtete die Zeitung „B.Z.“. Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Dienstag zunächst lediglich einen „Ermittlungserfolg“.