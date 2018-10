Brexit - Irland erwartet bei EU-Gipfel keinen Durchbruch

Luxemburg (APA) - Irland erwartet beim EU-Gipfel am Mittwoch noch keinen Durchbruch zu den stockenden Brexit-Verhandlungen. „Es ist unwahrscheinlich, dass morgen viel vereinbart wird“, sagte Außenminister Simon Coveney am Dienstag in Luxemburg. Irland sei aber zuversichtlich, dass noch ein Deal mit Großbritannien möglich sei.

Der EU-Chefverhandler Michel Barnier werde den EU-Gipfel über den Stand der Verhandlungen unterrichten. Auch die britische Premierministerin werde über die britische Perspektive informieren, sagte Coveney. „Ich erwarte dass mehr Zeit für die Verhandlungsteams erforderlich ist.“ Es liege dann an EU-Ratspräsident Donald Tusk und den EU-Chefs, einen zusätzlichen Gipfel einzuberufen.

Irland könne keiner zeitlich befristeten Auffanglösung (Backstop) zur Vermeidung einer harten Grenze zu Nordirland zustimmen, sagte der Außenminister. Wenn man eine solche Lösung zeitlich befriste, wäre dies keine Auffanglösung mehr. Ein Backstop müsse als „Versicherung“ so lange bleiben, bis etwas besseres gefunden werde.