Zwei Verletzte bei Auffahrunfall im Bezirk Neusiedl am See

Bruckneudorf (APA) - Bei einem Auffahrunfall zwischen Bruckneudorf und Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) sind am Dienstagvormittag zwei Personen verletzt worden. Der 31-jährige Lenker eines Kleintransporters war in eine stehende Fahrzeugkolone gekracht und hatte zwei Autos ineinander geschoben. Ein 75-Jähriger und ein 46-Jähriger wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei.

Der Unfall auf der Budapester Straße ereignete sich, als ein 63-jähriger Pkw-Lenker seinen Wagen aufgrund des Überholmanövers eines anderen Autofahrers abrupt abbremsen musste. Zwei nachkommende Fahrzeuglenker konnten noch rechtzeitig anhalten, dem dritten gelang dies jedoch nicht mehr. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden.