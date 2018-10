Chinesische Bischöfe luden Papst nach China ein

Vatikanstadt (APA) - Zwei chinesische Bischöfe haben Papst Franziskus in die Volksrepublik eingeladen. „Wir haben den Papst eingeladen, nach China zu kommen. Wir erwarten ihn. Den Zeitpunkt weiß Gott“, sagte Josef Guo Jincai der katholischen Zeitung „Avvenire“ (Dienstagsausgabe) laut Kathpress. Guo und Bischof Johann-Baptist Yang Xiaoting hatten an der Welt-Jugendsynode in Rom teilgenommen.

Die beiden hatten kurzfristig von den chinesischen Behörden eine Ausreisegenehmigung erhalten. Allerdings mussten sie am Montag wieder zurückreisen. Als Grund werden Verpflichtungen in ihren Heimatbistümern angegeben sowie die begrenzte Ausreiseerlaubnis. Kurz vor der Heimreise besuchten sie noch chinesische Katholiken in Italien.

Möglich geworden sei ihre Teilnahme aufgrund des vorläufigen Abkommens, das der Vatikan am 22. September mit Peking schloss, hatte der Vatikan Anfang Oktober mitgeteilt. Wie Guo „Avvenire“ sagte, hätten beide im vatikanischen Gästehaus Santa Marta gewohnt und dort auch mit dem Papst gesprochen. Die Begegnung mit ihm wie mit den anderen Bischöfen sei ein einzigartiges Erlebnis gewesen, mit dem sie nie gerechnet hätten, so der Geistliche.

In den vergangenen Tagen wurden mehrere Einladungen für den Papst nach Ostasien bekannt, wenn auch noch nicht offiziell bestätigt. So haben auch Taiwans Staatspräsidentin Tsai Ing-wen und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un dem katholischen Kirchenoberhaupt jeweils Einladungen übermitteln lassen. Franziskus selber sagte unlängst, er hoffe, dass 2019 eine geplante Reise nach Japan zustande komme.

Das taiwanesische Präsidialamt teilte auf seiner Webseite mit, Vize-Präsident Chen Chien-jen habe dem Papst die Einladung bei der Heiligsprechungsfeier am vergangenen Sonntag auf dem Petersplatz überbracht. Vatikansprecher Greg Burke teilte hingegen am Montagabend auf Anfrage mit, bisher sei noch keine Einladung eingegangen. Die taiwanesische Botschaft beim Heiligen Stuhl hat sich auf Anfrage dazu bisher noch nicht geäußert.

Taipeh beobachtet nach jüngsten Vatikan-China-Abkommen die weiteren Beziehungen zum Heiligen Stuhl mit Sorge. In einer Stellungnahme wenige Tage vor Bekanntgabe des Abkommens erklärte Taiwans Botschafter beim Heiligen Stuhl, Matthew S. M. Lee, sein Land wolle alles dafür tun, dass die diplomatische Partnerschaft zwischen Taiwan und dem Vatikan fortgeführt und ausgebaut werde. Im Vatikan habe man ihm versichert, die jüngste Vereinbarung zwischen Peking und dem Vatikan betreffe ein „religiöse Anliegen“ und habe „keine politischen oder diplomatischen Konnotationen“.

Der Vatikanstaat ist eines der wenigen Länder, das mit Taiwan volle diplomatische Beziehungen unterhält, aber nicht mit der Volksrepublik China. Der erste Botschafter Taiwans wurde bereits 1943 nach Rom entsandt.