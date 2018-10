Brexit - Zwischen geringstem Schaden und Katastrophe

Brüssel (APA) - Egal wie der Ausgang der Brexit-Verhandlungen endet - es wird weder einen Erfolg für die EU noch für Großbritannien geben. Die derzeitige Einschätzung nach den Aussagen zahlreicher Spitzenpolitiker lautet, entweder den Schaden durch ein Abkommen möglichst gering zu halten oder eine Katastrophe im Fall einer Nicht-Einigung zu riskieren.

Letzteres brachte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ins Spiel. Er meinte, „ich hätte gerne ein Abkommen. Weil kein Abkommen heißt: Katastrophe“. Das könnte von britischer Seite nicht gerade als Anreiz verstanden werden, eine Einigung mit der EU anzustreben. Das Horror-Szenario wird vor allem von europäischen Politikern an die Wand gemalt, während die britische Seite trotz der Spaltung im eigenen Land eher furchtlos über die Konsequenzen des Austritts aus der EU zu sein scheint.

Mehr als skeptisch zeigte sich zu Wochenbeginn auch EU-Ratspräsident Donald Tusk. Er halte einen Brexit ohne Abkommen „für wahrscheinlicher denn je“. Die EU-Staaten selbst wollen deshalb ihre Vorbereitungen für den Ernstfall eines „no Deals“ intensivieren. Man hoffe auf einen Brexit-Deal, aber es gebe das Risiko, dass es nicht dazu kommt, hieß es.

Dass Mittwoch im Verlauf des Abends beim EU-Gipfel eine Brexit-Einigung zustande kommen kann, scheint nach derzeitigem Stand eher unwahrscheinlich. Nach dem letzten EU-Gipfel in Salzburg war das Motto, es müsse einen Fortschritt bis zum Treffen der Staats- und Regierungschefs Mitte Oktober geben, nur dann könne ein Sonder-Brexit-Gipfel der EU Mitte November einberufen werden, um den Deal absegnen zu können. Die erste selbst gesetzte Frist für ein Ende der Verhandlungen war damit von Oktober auf November verschoben worden. Nun könnte es als Alternative zu einer anhaltenden Nicht-Einigung am morgigen EU-Gipfel eine weitere Verschiebung der heißen Kartoffel Brexit geben.

Zuletzt hatte bereits der irische Premierminister Leo Varadker - sein Land ist aufgrund der ungeklärten Grenzsituation zu Nordirland Hauptbetroffener vom Brexit - aufhorchen lassen, als er meinte, die Zeit für einen Abschluss könnte auch November oder Dezember sein. EU-Chefverhandler Michel Barnier kündigte unterdessen beim EU-Rat der Europaminister in Luxemburg an, dass man sich mehr Zeit für die Brexit-Verhandlungen nehmen wolle. Die Gespräche sollten demnach in den nächsten Wochen „ruhig und ernsthaft“ geführt werden. Das könnte eine neuerliche Fristverschiebung sogar bis in den Dezember hinein bedeuten.

Allerdings ändert das nichts am feststehenden Datum des Austritts Großbritanniens aus der EU, der am 29. März 2019 erfolgt. Doch könnten bis dahin unwägbare Ereignisse eintreten. Selbst im Fall einer Einigung müsste die britische Premierministerin Theresa May den Brexit-Deal durch ihr Parlament bringen und das ist keine ausgemachte Sache. Sollte es aufgrund innenpolitischer Querelen zu Neuwahlen in Großbritannien kommen, ist eine völlig neue Situation gegeben, weil eine neue Regierung möglicherweise ein zweites Referendum über den Austritt ansetzen könnte.