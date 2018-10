15-jährige Schülerin aus Salzburg seit zwei Wochen vermisst

Salzburg (APA) - Seit dem 1. Oktober wird in der Stadt Salzburg ein Mädchen vermisst. Die 15-jährige Nepalesin Manjita K. C. hat am Morgen das Haus verlassen, ist aber der Schule ferngeblieben und hat sich seither auch bei den Eltern nicht mehr gemeldet. Sie hat weder ihren Reisepass, noch ihr Mobiltelefon bei sich. Laut Polizei sind bisher alle Ermittlungen negativ verlaufen.

Mit Zustimmung des Vaters wurde nun ein Fahndungsfoto veröffentlicht. Die Jugendliche ist 1,50 Meter groß und 38 Kilogramm schwer, hat braune Augen, lange dunkelbraune Haare und ist Brillenträgerin. Sie war mit einer schwarzen Jeans, einem hellen Pullover, schwarzen Schuhen und einer schwarzen Tasche bekleidet. Mögliche Aufenthaltsorte könnten die Stadt Salzburg, München oder Wien sein.

Die Polizei ersucht um Hinweise an das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Salzburg (Telefon: 059/133-55-3333) oder an jede Polizeidienststelle.