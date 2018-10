US-Börsen zur Eröffnung klar fester - Dow Jones +1,02%

New York (APA) - Die US-Börsen haben am Dienstag kurz nach Handelsbeginn nach starken Vorgaben aus Asien und Europa ebenfalls klar zugelegt. Impulse kamen dabei von der US-Unternehmensberichtssaison, wo mehrere Schwergewichte Quartalszahlen vorgelegt hatten.

Gegen 16.00 Uhr stieg der Dow Jones Industrial Index um 258,58 Einheiten oder 1,02 Prozent auf 25.509,13 Zähler. Der S&P-500 Index legte um 28,24 Punkte oder 1,03 Prozent auf 2.779,03 Zähler zu. Der Nasdaq Composite Index gewann 100,41 Punkte oder 1,35 Prozent auf 7.531,15 Einheiten.

Von der Konjunkturdatenfront kam am Dienstag Positives: So hatte die US-Industrie ihre Produktion im September etwas stärker ausgeweitet als erwartet. Nach Zahlen der amerikanischen Notenbank lag die Gesamtproduktion um 0,3 Prozent über dem Vormonatsniveau. Analysten hatten im Mittel einen Zuwachs um 0,2 Prozent erwartet.

Die Impulse von der hochfahrenden US-Berichtssaison sind zahlreich. Neben den diversen vorbörslichen Resultaten stehen mit Netflix, IBM und Lam Research auch nachbörslich Technologie-Schwergewichte auf der Agenda.

Der US-Gesundheitskonzern Johnson & Johnson (J&J) konnte im dritten Quartal dank seines Pharmageschäfts bei Umsatz und Gewinn weiter zulegen. Dabei schnitt der Hersteller von Pflegeprodukten, Medizintechnik und Arzneimitteln besser ab als von Analysten erwartet. J&J erhöhte zudem seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Die Aktie stieg im Frühhandel um 2,71 Prozent.

Ein brummendes Geschäft mit Börsengängen hat der US-Investmentbank Goldman Sachs im Sommer einen überraschenden Gewinnschub gebracht. Der Überschuss stieg im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19 Prozent auf 2,5 Mrd. US-Dollar. Goldman-Papiere verteuerten sich darauf um 1,26 Prozent.

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat im Sommer ebenfalls von guten Geschäften an den Kapitalmärkten und der boomenden US-Wirtschaft profitiert. Im dritten Quartal verdiente der Wettbewerber von Goldman Sachs unter dem Strich 2,1 Milliarden US-Dollar und damit 19 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. An der Börse reichte das für ein Plus von 3,36 Prozent.

Beim Asset Manager BlackRock stand im dritten Quartal eine achtprozentige Steigerung der verwahrten Finanzassets zu Buche. Beim Gewinn je Aktie (EPS) konnte sich das Finanzhaus im Vergleich zum Drittquartal des Vorjahrs um 31 Prozent auf 7,54 Dollar steigern. Beim Umsatz fiel hingegen der Zuwachs nur minimal aus. Die Aktie verlor darauf mehr als 4 Prozent.

Beim US-Versicherer UnitedHealth stand im dritten Quartal ebenfalls ein höheres Ergebnis je Aktie zu Buche als im Vorjahr - unterm Strich waren es je Anteilsschein 3,24 Dollar und damit 29 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch beim Umsatz gab es einen deutlichen Anstieg um 12 Prozent auf 56,6 Mrd. US-Dollar. An der New Yorker Börse verteuerten sich die Papiere um 3,83 Prozent.

~ ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072 ~ APA477 2018-10-16/16:25