Deutscher Außenminister warnt in Frankreich vor Rechtspopulismus

Poitiers (APA/dpa) - Der deutsche Außenminister Heiko Maas hat bei einem Bürgerdialog in Frankreich vor Nationalismus und Rechtspopulismus gewarnt. „In Deutschland sind in den letzten Wochen Dinge geschehen, die alles andere als schön und akzeptabel gewesen sind“, sagte Maas am Dienstag an der Universität des westfranzösischen Poitiers. Ausländer seien auf offener Straße gejagt worden, so Maas mit Blick auf Chemnitz.

Maas wurde bei einem Bürgerdialog zu Europa von seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian begleitet. Bei Studenten erkundigte sich der Ressortchef unter anderem über ihren Musikgeschmack.

Nach einer Begegnung mit Le Drian in Paris sagte Maas mit Blick auf die Lage der Großen Koalition in Berlin: „Wir sind uns darüber bewusst, dass wir eine ganz besondere Verantwortung auch für die Prozesse in Europa haben.“ Deutschland und Frankreich hatten sich im Juni im brandenburgischen Meseberg auf eine umfangreiche Reformagenda für Europa geeinigt. Dazu gehören Vorschläge für die Bereiche Verteidigung, Migration oder die Wirtschafts- und Währungsunion.

In der Affäre um den verschwundenen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi machte sich Maas für eine internationale Abstimmung stark. Auch mit den USA suche er engen Kontakt. Er habe in dem Fall am Montag mit seinem US-Kollegen Mike Pompeo telefoniert, sagte er in Paris.

„Wir wollen wissen, was da geschehen ist. Wenn wir das wissen, werden wir daraus unsere Schlüsse ziehen“, sagte Maas. Ähnlich äußerte sich Le Drian. Khashoggi war am 2. Oktober bei einem Besuch im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul verschwunden. Die Hinweise, dass Khashoggi in der Auslandsvertretung ermordet wurde, hatten sich zuletzt immer weiter verdichtet. Das saudische Königshaus bestreitet bisher jede Mitschuld am Verschwinden des Journalisten.

Am Abend wollten Le Drian und Maas das Fußball-Nations-League Spiel Frankreich/Deutschland im Stade de France besuchen.

(Alternative Schreibweise: Dschamal Chaschukdschi)