Wiener Deuticke Verlag 3 - Ruiss ortet Rationalisierungsüberlegungen

Wien (APA) - „Keinen einzigen zwingenden Grund“ für die Löschung der Verlagsmarke Deuticke sieht Gerhard Ruiss von der IG Autorinnen Autoren am Dienstag in einer Aussendung. Für ihn sind es „ausschließlich Rationalisierungsüberlegungen an der falschen Stelle, warum Deuticke als seit 1990 intensiv mit Literatur beschäftigter Verlag zum Verschwinden gebracht werden soll“.

Diese Überlegungen würden das Programm betreffen, so Ruiss weiter. Er erwartet, dass künftig vielleicht mehr Bücher als zuvor im Zsolnay Verlag erscheinen werden, „aber sicher nicht um soviel mehr als zuvor im Deuticke und Zsolnay Verlag gemeinsam“. Für österreichische Autoren bedeute die Löschung des Verlagsnamens Deuticke, dass es einen renommierten Verlag weniger gibt, der ihre Bücher in seinem Programm hat oder in sein Programm nehmen könnte.

Die bisherigen Autoren von Deuticke würden mit ihren neuen Büchern vermutlich an anderer Stelle wieder auftauchen, nur mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht mehr bei Zsolnay. Zudem erwartet sich Ruiss, dass mit der Einstellung von Deuticke „alle seine lieferbaren Titel kollektiv in den Ramschstatus versetzt werden“.

„Was immer für die Entscheidung zur Beendigung der Tätigkeit des Deuticke Verlages durch den Carl Hanser Verlag ausschlaggebend gewesen sein mag und ist, im Sinn der Literatur ist sie nicht getroffen worden. Hanser sperrt nicht nur einen Verlag zu, sondern ein Stück österreichischer Literaturgeschichte“, so Ruiss.