90-Jähriger fuhr mit Auto in Jahrmarkt in Neulengbach

Neulengbach (APA) - In Neulengbach (Bezirk St. Pölten-Land) ist ein 90-Jähriger am Dienstag zu Mittag mit seinem Auto in den stark besuchten Jahrmarkt gefahren. Verletzt wurde niemand, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen.

Laut Polizei war der Pensionist aufgrund eines zuvor erlittenen körperlichen Gebrechens an der Absperrung vorbei in den „Reserlmarkt“ eingefahren sein, um zum Arzt zu gelangen. Dabei war er etwa 200 Meter in langsamer Geschwindigkeit durch den Jahrmarkt unterwegs, bis er auf dem Hauptplatz nach einem Schwächeanfall zum Stillstand kam. Bei der Fahrt touchierte der Mann mit dem Pkw einen Verkaufsstand, der leicht beschädigt wurde.

Der Pensionist wurde medizinisch versorgt, verweigerte laut Polizei jedoch die Mitfahrt mit der Rettung. Er wird der Bezirkshauptmannschaft und der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.