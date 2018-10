Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis etwas leichter

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Dienstag im späten europäischen Handel etwas leichter gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 71,54 Dollar und damit um 0,31 Prozent weniger als am Montag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 80,53 Dollar gehandelt.

Nach wie vor blicken die Anleger auf die Spannungen zwischen den USA und Saudi-Arabien rund um das Verschwinden des regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul. US-Außenminister Mike Pompeo ist heute in Saudi-Arabien eingetroffen um mit König Salman über die Affäre zu sprechen.

Daneben warten die Anleger auf die heute Abend zur Veröffentlichung anstehenden US-Öllagerdaten des Interessenverbands American Petroleum Institute (API) gewartet. Prognostiziert wird ein weiterer Anstieg der Lagerbestände, es wäre der vierte in Folge. Vor allem die starke US-Schieferölproduktion dürfte dafür sorgen, dass der globale Ölmarkt auch im kommenden Jahr gut versorgt bleibt, kommentieren die Analysten der Commerzbank. Am morgigen Mittwoch stehen zudem die Lagerdaten des US-Energieministeriums auf dem Programm.

Am Dienstag am Nachmittag lag der Goldpreis in London bei 1.230,36 Dollar und damit höher gegenüber dem Schlusskurs von Montag von 1.226,68 Dollar. Damit kletterte das Edelmetall wieder bis auf 1.230 Dollar. Zum Wochenstart konnte Gold bereits bis auf 1.233 Dollar steigen und damit die charttechnisch wichtige 100-Tage-Linie durchbrechen, so die Commerzbank-Analysten.

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 80,53 80,78 -0,31 WTI 71,54 71,76 -0,31 OPEC-Daily 79,31 79,36 -0,06 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.230,36 1.226,68 +0,30 Silber 14,77 14,69 +0,54 Platin 842,91 842,45 +0,05 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 141,35 141,90 -0,39 Kakao 2.192,00 2.141,00 +2,38 Zucker 367,20 370,80 -0,97 Mais 172,50 172,25 +0,15 Sojabohnen 912,00 918,00 -0,65 Weizen 208,25 209,00 -0,36 ~