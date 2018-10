Orthodoxe Kirche wegen Ukraine in schwerer Krise

Moskau/Kiew (APA/dpa) - Im Streit um die kirchliche Hoheit über die Ukraine steuert die orthodoxe Christenheit in die tiefgreifendste Spaltung seit Jahrhunderten mit Auswirkungen auf Millionen Gläubige. Die Russisch-Orthodoxe Kirche hat in dem Konflikt alle Beziehungen zum Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel abgebrochen, dem traditionellen Oberhaupt der weltweiten Orthodoxie.

Der Kreml unterstützte die russische Kirche am Dienstag in diesem Schritt. Die Interessen des Moskauer Patriarchats müssten geachtet werden, sagte der Sprecher von Präsident Wladimir Putin in Moskau. „Es kann uns nicht gleichgültig sein, wie sich die Beziehungen der Russisch-Orthodoxen Kirche zu anderen Kirchen entwickeln“, sagte Dmitri Peskow der Nachrichtenagentur Tass zufolge. Über die Lage im Kirchenstreit hatte vergangene Woche schon der russische Sicherheitsrat beraten, Putins wichtigstes Entscheidungsgremium.

Die russische Kirche, die größte orthodoxe Nationalkirche mit etwa 150 Millionen Gläubigen, betrachtet die Ukraine rechtlich als ihr Gebiet. Dagegen unterstellte der Patriarch Bartolomaios von Konstantinopel, der in Istanbul sitzt, vergangene Woche die Ukraine nach 300 Jahren wieder seiner Oberhoheit. Dies gilt als Schritt zur Unabhängigkeit (Autokephalie) der orthodoxen Kirche in der Ukraine.

„Das ist ein Ereignis von potenziell großer historischer Bedeutung“, analysierte der Experte Andrew Wilson vom European Council on Foreign Relations (ECFR). Kirchliche Spaltungen wirken oft über Jahrhunderte nach, zum Beispiel das Schisma zwischen Orthodoxen und Katholiken von 1054.

In der Ukraine wird seit der Auflösung der Sowjetunion 1991 versucht, eine orthodoxe Nationalkirche zu begründen. Doch in der zersplitterten Orthodoxie des Landes blieb die moskautreue Kirche mit 12 000 Gemeinden die zahlenmäßig stärkste. Zu ihr zählen auch die bedeutendsten Klöster, zum Beispiel das Höhlenkloster in Kiew.

Seit Russland sich 2014 die ukrainische Halbinsel Krim einverleibt hat und verdeckt Krieg im Osten der Ukraine führt, versucht die Kiewer Führung, den Moskauer kirchlichen Einfluss zurückzudrängen. Die russische Kirchenführung um Patriarch Kirill hat Putins Ukraine-Politik immer unterstützt und verteidigt.

Die neue, von Moskau verkündete Trennung heißt in der Kirchensprache „Aufhebung der Abendmahlsgemeinschaft“ mit Konstantinopel. Sie hat praktische Auswirkungen auf viele Gläubige. Russische Touristen und Pilger dürften in Griechenland und der Türkei nicht mehr in den dortigen Kirchen beten, sagte der ranghohe Moskauer Geistliche Igor Jakimtschuk. Sie sollten nicht mehr die Beichte ablegen oder am Abendmahl teilnehmen. Gerade die Mönchsklöster auf dem Berg Athos in Griechenlands sind ein beliebtes Ziel für Russen. Aber auch diese Klöster unterstünden dem Patriarchen Bartolomaios, sagte Jakimtschuk.

Für viele orthodoxe Christen in der Ukraine hat sich Lage durch den Entscheid von Bartolomaios verbessert. Er erkannte die 1991 gegründete sogenannte Ukrainisch-Orthodoxe Kirche - Kiewer Patriarchat und eine seit 1921 bestehende Autokephale Kirche als kanonisch (rechtmäßig) an. Damit gelten ihre Anhänger nicht mehr als Abtrünnige, sondern gehören zur weltweiten orthodoxen Christenheit. Zugleich hob Bartolomaios den Kirchenbann gegen die Führer dieser Kirchen, Filaret und Makari, auf.

Unklar ist aber, ob und wie es in der Ukraine zu einer Vereinigung der drei orthodoxen Kirchen kommen kann. Der Streit um Kirchengebäude und Klöster ist in der Ukraine oft mit Gewalt ausgetragen worden. Ein Hierarch der moskautreuen Kirche, Metropolit Alexander Drabinko, erklärte am Dienstag den Übertritt zum Patriarchat von Konstantinopel. Dagegen rief in Moskau Patriarchats-Sprecher Ilarion die Gläubigen in der Ukraine auf, an der russischen Kirche festzuhalten: „Bleiben sie ihrer Kirche treu!“