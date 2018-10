Fall Khashoggi - Medien: Saudiarabischer Konsul verlässt Istanbul

Istanbul (APA/AFP) - Inmitten der Affäre um den saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi hat der Konsul Saudi-Arabiens am Dienstag Istanbul verlassen und ist laut Medienberichten nach Riad abgeflogen. Die türkische Zeitung „Haber-Türk“ meldete, Mohammed al-Otaibi sei um 17.00 Uhr mit einer Linienmaschine in die saudiarabische Hauptstadt geflogen.

Die türkischen Ermittler bereiteten am Dienstag die Durchsuchung der Residenz des Konsuls vor. Die Ermittler hegen den Verdacht, dass Khashoggi am 2. Oktober bei einem Besuch im Konsulat seines Landes ermordet wurde. In der Nacht zu Dienstag durchsuchte die Polizei deshalb das Konsulatsgebäude. In Kürze will sie auch die nahegelegene Residenz des Konsuls durchsuchen. Saudi-Arabien weist die Verdächtigungen zu Khashoggi zurück, ist aber den Beweis schuldig geblieben, dass der Journalist das Konsulat lebend verließ.

Um den Fall zu klären, schickte US-Präsident Donald Trump am Dienstag seinen Außenminister Mike Pompeo nach Riad. Wie das türkische Außenministerium nun bekanntgab, will Pompeo anschließend am Mittwoch zu einem „Arbeitsbesuch“ in die Türkei kommen. In Riad traf Pompeo unter anderen den mächtigen Kronprinzen Mohammed bin Salman, der verdächtigt wird, den Mord an seinem Kritiker Khashoggi angeordnet zu haben.