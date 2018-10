Metaller-KV - Bisher ergebnislose Verhandlungen laufen weiter

Wien (APA) - Bisher gibt es noch kein Ergebnis in den Metaller-KV-Verhandlungen, das in der laufenden dritten Gesprächsrunde aber auch nicht so recht erwartet wird. Das zeigte sich in einer Gesprächspause auf APA-Nachfrage, bevor um 17 Uhr wieder weiterverhandelt wurde. Beide Seiten sahen recht konstruktive Gespräche. Die Standpunkte schienen aber weiterhin recht deutlich voneinander entfernt.

Die Arbeitgeber erläuterten ihre Vorstellungen eines KV 4.0. Die Arbeitnehmer thematisieren weiter vor allem die Arbeitszeit. Ab 17 Uhr sollte für einige Stunden weiterverhandelt werden. Auch für Freitag war noch ein Termin vorgesehen.

