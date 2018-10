Papst empfing Großscheich der Kairoer Al-Azhar-Universität

Vatikanstadt (APA) - Papst Franziskus hat am Dienstagnachmittag den Großscheich der Kairoer Al-Azhar-Universität, Ahmad al-Tayyeb, zu einem Privatbesuch im vatikanischen Gästehaus Santa Marta empfangen. Das teilte der Vatikan laut Kathpress mit. Verbreitet wurde auch ein offizielles Foto, auf dem sich Franziskus und al-Tayyeb herzlich umarmen.

Al-Tayyeb hatte zuvor am jährlichen Friedenstreffen der katholischen Gemeinschaft Sant‘Egidio teilgenommen, das seit Samstag in Bologna stattfindet. Al-Tayyeb war bereits mehrfach im Vatikan, zuletzt im November 2017. Zwischen der Al-Azhar-Universität, die als wichtigste theologische Hochschule des sunnitischen Islam gilt, und dem Vatikan besteht ein offizieller Dialog. Ende April 2017 nahm Papst Franziskus an einer Friedenskonferenz der Al-Azhar teil.