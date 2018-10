Brexit - Kreise: Merkel nennt Gespräche „Quadratur des Kreises“

Berlin (APA/Reuters) - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Brexit-Verhandlungen eine „Quadratur des Kreises“ genannt. Nach Angaben aus Teilnehmerkreisen beschrieb die CDU-Vorsitzende am Dienstag in der Unions-Bundestagsfraktionssitzung mit diesem Ausdruck die Gespräche der EU mit Großbritannien über die Brexit-Details.

Die Verhandlungen sind kurz vor dem am Mittwoch beginnenden EU-Gipfel wieder ins Stocken geraten, so dass in Brüssel noch kein Ergebnis erzielt werden dürfte. Es sei klar, dass nach dem britischen EU-Austritt die Kontrollen an der Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem zu dem Königreich gehörenden Nordirland nicht völlig verschwinden könnten, sagte Merkel nach Teilnehmerangaben. Sonst gebe es keinen Unterschied mehr zwischen einem EU-Mitglied und einem Nicht-EU-Mitglied.

Merkel hatte am gestrigen Montag klargemacht, dass für sie die Integrität des EU-Binnenmarktes über dem Ziel, einen chaotischen Austritt des Vereinigten Königreiches zu vermeiden, stehe. „Wir wollen ein geordnetes Verlassen Großbritanniens, aber nicht um jeden Preis. Wir dürfen uns den Binnenmarkt nicht zerstören lassen“, sagte sie vor dem Außenhandelsverband BGA.