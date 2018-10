Warschauer Börse schließt deutlich fester

Warschau (APA) - Die Warschauer Börse hat am Dienstag mit sehr starker Tendenz geschlossen. Der WIG-30 gewann 2,04 Prozent auf 2.518,63 Einheiten. Der breiter gefasste WIG stieg um 1,65 Prozent auf 57.156,19 Punkte.

Die Kerninflationsrate in Polen ist im September im Jahresabstand auf 0,8 Prozent zurückgegangen. Im August hatte die Teuerung ohne die volatilen Nahrungsmittel- und Energiepreise noch 0,9 Prozent zum Vorjahresmonat betragen. Die jährliche Inflation sank im Vormonat um regulierte Preise bereinigt von 2,2 Prozent im August auf 1,9 Prozent.

Bei den Einzelwerten zeigten sich heute fast alle Notierungen im Plus. Besonders fest präsentierten sich die Papiere des Computerspieleentwicklers CD Projekt, die sich um 4,04 Prozent verteuerten.

Der Ölkonzern PKN Orlen finalisiert aktuell seine Strategie für den Zeitraum bis zum Jahr 2021. Medienberichten zufolge soll der Plan bis Jahresende angenommen werden. Als wichtigste Komponente sieht er den Ausbau des petrochemischen Bereichs der Gruppe vor. In diesem Sektor sollen 8,3 Milliarden Zloty in vier Projekte investiert werden. Mit einem Aufschlag von 2,26 Prozent gehörten die Aktien von PKN Orlen heute etwa zum Mittelfeld an der Warschauer Börse.

