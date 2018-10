Europas Leitbörsen schließen mit klaren Gewinnen

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag satte Gewinne verzeichnet. Einen deutlichen Impuls brachte der US-Börsenstart, der schließlich auch dem Londoner „Footsie“ nach anfänglichen Verlusten ins Plus verhalf.

Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 stieg im Lauf des Tages 46,97 Einheiten oder 1,46 Prozent auf 3.257,34 Punkte. Der DAX in Frankfurt beendete den Handelstag mit 11.776,55 Punkten und plus 162,39 Einheiten oder 1,40 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London stieg um 30,18 Zähler oder 0,43 Prozent und steht nun bei 7.059,40 Stellen.

Ungeachtet internationaler Bedenken hat die italienische Regierung am Montagabend noch rechtzeitig ihren Haushaltsplan verabschiedet. Nun liegt der Ball bei der EU Kommission - es droht ein Tauziehen um die weitere Verschuldung Italiens.

Vor dem morgigen EU-Gipfel verhärten sich unterdessen die Fronten zum Brexit. Die EU fordert eine Auffanglösung („Backstop“), nach der Nordirland teilweise weiterhin dem EU-Binnenmarkt und der EU-Zollunion unterworfen wäre. Der britische Brexit-Staatssekretär Martin Callanan hat unterdessen jegliche Grenze zwischen Großbritannien und Nordirland ausgeschlossen.

Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Oktober deutlich eingetrübt. Wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte, fiel der von ihm erhobene Indikator um 14,1 Punkte auf minus 24,7 Zähler.

Bei den Einzelwerten im Euro-Stoxx-50 setzten sich Aktien von Safran (plus 4,14 Prozent) vor Papieren von Airbus (plus 4,00 Prozent) durch. Im weit gefassten Euro-Stoxx-Index stiegen währenddessen Aktien der Kion Group mit plus 9,26 Prozent an die Spitze. Zuletzt hatten Analysten der Investmentbank UBS die Papiere mit einer Kaufempfehlung bedacht.

Starke Verluste im Euro-Stoxx-Index setzte es bei Papieren der spanischen Supermarktkette Dia. Das Unternehmen hatte zuletzt mit einer Gewinnwarnung auf sich aufmerksam gemacht und auch die Dividende für das Jahr 2019 ausgesetzt. Auch Analysten der Investmentbank JPMorgan hatten zuletzt ihr Kursziel für die Aktie nach unten revidiert. Die Papiere gaben 8,80 Prozent ab.

An die Spitze der Werte im Londoner Leitindex setzten sich Aktien des Online-Supermarkts Ocado Group. Die Papiere verteuerten sich um mehr als 5 Prozent. Unterdessen verloren die Papiere von Konkurrent Tesco um mehr als 3 Prozent. Bei Sainsbury waren es knapp minus 1 Prozent.

Der schwedische Lkw-Bauer Volvo hat Abgas-Probleme bei einem Teil seiner Fahrzeuge eingeräumt. Ein Bauteil zur Kontrolle des Schadstoffausstoßes könne sich schneller abnutzen als erwartet, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Damit bestehe die Gefahr, dass die Stickstoffemissionen die Grenzwerte übersteigen. Volvo-Aktien sackten in Anbetracht der Neuigkeiten in Stockholm um 4,35 Prozent ab.

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 3.274,03 51,99 1,61 3.222,04 Frankfurt DAX 11.776,55 162,39 1,40 11.614,16 London FT-SE-100 7.059,40 30,18 0,43 7.029,22 Paris CAC-40 5.173,05 77,98 1,53 5.095,07 Zürich SPI 10.393,04 174,80 1,71 10.218,24 Mailand FTSEMIB 19.717,83 430,19 2,23 19.287,64 Madrid IBEX-35 9.074,70 151,00 1,69 8.923,70 Amsterdam AEX 526,18 7,82 1,51 518,36 Brüssel BEL-20 3.563,94 57,46 1,64 3.506,48 Stockholm SX Gesamt 1.554,16 18,06 1,18 1.536,10 Europa Euro-Stoxx-5 3.257,34 46,97 1,46 3.210,37

Euro-Stoxx 360,72 6,24 1,76 354,48 ~

