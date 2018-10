Börse London kämpft sich ins Plus

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Dienstag in einem festen europäischen Umfeld ebenfalls mit moderatem Zuwachs geschlossen. Vormittägliche Verluste konnte der Londoner Leitindex nach einem starken Börsenstart an der Wall Street überwinden.

Der FTSE-100 Index schloss bei 7.059,40 Punkten und einem Plus von 30,18 Einheiten oder 0,43 Prozent. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 78 Gewinner und 23 Verlierer gegenüber.

Vor dem morgigen EU-Gipfel verhärten sich unterdessen die Fronten zum Brexit. Die EU fordert eine Auffanglösung („Backstop“), nach der Nordirland teilweise weiterhin dem EU-Binnenmarkt und der EU-Zollunion unterworfen wäre. Der britische Brexit-Staatssekretär Martin Callanan hat unterdessen jegliche Grenze zwischen Großbritannien und Nordirland ausgeschlossen.

Der britischen Arbeitsmarkt zeigt sich weiter in einer außergewöhnlich guten Verfassung. Die Arbeitslosenquote betrug in den drei Monaten bis August unverändert 4,0 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Damit blieb die Quote den dritten Monat in Folge auf dem tiefsten Stand seit dem Jahr 1975.

An die Spitze der Werte im Leitindex FTSE-100 setzten sich die Aktien des Online-Supermarkts Ocado Group. Die Papiere verteuerten sich um mehr als 5 Prozent. Unterdessen verloren die Papiere von Konkurrent Tesco um mehr als 3 Prozent. Bei Sainsbury waren es knapp minus 1 Prozent.

Ebenfalls klare Abgaben setzte es im Leitindex für die Bergbautitel Anglo American, Glencore und Randgold. Sie büßten jeweils mindestens ein Prozent an Wert ein.

Merlin Entertainment, der Betreiberkonzern der Wachsfiguren-Kabinette von Madame Tussauds, kämpft mit Kostendruck durch Lohnkosten. Außerdem schwächelten die von dem Unternehmen betriebenen Legoland-Parks. Auf vergleichbarer Basis gab es über den Sommer in den Parks sogar ein Umsatzminus, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Die Aktie sackte im FTSE-250 bei den Londoner Mittelwerten um mehr als 8 Prozent ab und lag damit am unteren Ende.

