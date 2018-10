56-Jährige brach sich Knöchel: vom Großen Pyhrgas per Seil geborgen

Linz (APA) - Eine 56-jährige Frau aus dem Bezirk Linz-Land hat sich am Dienstag beim Wandern auf dem Großen Pyhrgas (2.244 Meter) im Gemeindegebiet von Spital am Pyhrn (Bezirk Kirchdorf an der Krems) den Knöchel gebrochen. Sie setzte einen Notruf ab. Die Crew des Notarzthubschraubers Christophorus 14 rettete die Verletzte mittels Tau aus ihrer misslichen Lage, berichtete die Polizei.

Die Frau stieg über den Hofersteig ab, als sich sie beim Ergreifen einer Metallkette, mit der eine steile Passage abgesichert ist, ausrutschte und stürzte. Sie versuchte noch, aus eigener Kraft weiterzugehen. In einer Höhe von etwa 1.900 Metern konnte sie dann nicht mehr weiter. Bei der Bergung halfen auch zwei Bergretter der Ortsstelle Spital am Pyhrn und ein Alpinpolizist der Alpinen Einsatzgruppe Kirchdorf an der Krems.