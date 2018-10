BVT-Ausschuss: Lansky 2 - Verweigert de facto die Aussage

Wien (APA) - Rechtsanwalt Gabriel Lansky hat sich am Dienstagabend im BVT-U-Ausschuss entschlossen, die Aussage praktisch durchgehend zu verweigern. Das hielt den Verfahrensrichter und die Abgeordneten nicht davon ab, alle für sie relevanten Fragen zu stellen, da sie eine andere Rechtsmeinung vertreten.

Genutzt hat das freilich wenig, denn Lansky antwortete inhaltlich monoton und teils mit überheblichem Unterton, dass er in der Causa nicht aussagen werde wegen seiner anwaltlichen Tätigkeit in dem Fall. „Leider Gottes“ sei er von seiner eigenen Anwalts-GmbH nicht befugt worden, vor dem U-Ausschuss Angaben zu machen, so „Rechtsstaatsfanatiker“ Lansky.

Immerhin, einige wenige Antworten gab es doch, beispielsweise die, dass er keinerlei Beziehungen zu den Innenministeriumsspitzenbeamten Peter Goldgruber und Udo Lett habe. Zur Erinnerung: die zuständige Staatsanwältin Ursula Schmudermayer hatte im Ausschuss berichtet, dass Lansky ihr einen Besuch Goldgrubers (mit Belastungsmaterial) angekündigt habe.

Auf die Fragen von Listengründer Peter Pilz, ob er jetzt ein Verbündeter der FPÖ sei, reagierte Lansky ein wenig verärgert. Jeder wisse, wo er stehe. Dass er froh ist, dass man sich unter dem neuen Innenminister nun der Causa annehme, hatte Lansky schon in seinem Eingangsstatement kundgetan. Die Frage der SPÖ-Abgeordneten Angela Lueger, ob er Herbert Kickl (FPÖ) kenne, beantwortete er präpotent: „Den Namen habe ich schon gehört.“

Ob er bei Wahlkampfsitzungen der SPÖ die BVT-Causa betreffend dabei gewesen sei, wollte der Rechtsanwalt nicht sagen. Das gehe Pilz nichts an.