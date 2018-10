US-Börsen bauen im Verlauf Gewinne aus

New York (APA) - Die New Yorker Aktienbörse hat am Dienstag im Verlauf noch etwas fester tendiert. Gegen 19.30 Uhr notierte der Dow Jones mit einem Gewinn von 404,26 Zählern oder 1,60 Prozent bei 25.654,81 Punkten. Der S&P-500 Index lag 45,52 Punkte oder 1,65 Prozent im Plus bei 2.796,31 Zähler. Der Nasdaq Composite Index kletterte weiter um 170,93 Zähler oder 2,30 Prozent auf 7.601,67 Einheiten.

Erneut lieferten Konjunkturdaten das Bild einer starken US-Wirtschaft. Die Industrie hat ihre Produktion im September etwas stärker ausgeweitet als erwartet. Nach Zahlen der Notenbank Fed vom Dienstag lag die Gesamtproduktion um 0,3 Prozent über dem Vormonatsniveau. Analysten hatten im Mittel einen Zuwachs um 0,2 Prozent erwartet. Im August war die Produktion um 0,4 Prozent gestiegen. Für weitere Impulse sorgten neben Geschäftszahlen Unternehmensnachrichten.

So wurde der nach einer Klage wegen Marktmanipulation vereinbarte Vergleich zwischen Tesla-Chef Elon Musk und der US-Börsenaufsicht bestätigt. Der zuständige Richter stimmte dem Kompromiss zu, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht. Der Vergleich sieht vor, dass Musk für drei Jahre den Verwaltungsratsvorsitz abgeben muss, zudem müssen er und Tesla jeweils 20 Mio. Dollar (rund 17 Mio. Euro) Strafe zahlen. Die Aktien von Tesla tendierten zuletzt um 4,77 Prozent fester.

Nach einem starken Sommerquartal schraubte der US-Krankenversicherer UnitedHealth seine Gewinnprognose am Dienstag heuer bereits zum vierten Mal nach oben. Damit übertraf der Konzern auch die Erwartungen der Branchenexperten. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll im Gesamtjahr jetzt 12,80 US-Dollar (11,05 Euro) erreichen. Bisher hatte das Management 12,50 bis 12,75 Dollar angepeilt. Der UnitedHealth-Kurs stieg im Verlauf um 4,09 Prozent.

Ein brummendes Geschäft mit Börsengängen hat der US-Investmentbank Goldman Sachs im Sommer einen überraschenden Gewinnschub gebracht. Der Überschuss stieg im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19 Prozent auf 2,5 Mrd. US-Dollar. Goldman-Papiere notierten um 2,36 Prozent höher.

Der Branchenkollege Morgan Stanley hat im Sommer ebenfalls von guten Geschäften an den Kapitalmärkten und der boomenden US-Wirtschaft profitiert. Im dritten Quartal verdiente er unter dem Strich 2,1 Milliarden US-Dollar und damit 19 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Kurs der reagierte mit einem Plus von 5,20 Prozent.

Beim Investmentfonds BlackRock stand unterdessen im dritten Quartal eine achtprozentige Steigerung der verwahrten Vermögen zu Buche. Beim Gewinn je Aktie (EPS) konnte sich das Finanzhaus im Vergleich zum Drittquartal des Vorjahrs um 31 Prozent auf 7,54 Dollar steigern. Beim Umsatz fiel hingegen der Zuwachs nur minimal aus. Die Aktie verbilligte sich daher deutlich um 4,30 Prozent.

