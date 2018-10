Fußball: ÖFB-Team in Dänemark mit Strebinger im Tor, Kapitän Prödl

Herning (APA) - Österreichs Fußball-Nationalmannschaft wird am heutigen Dienstag (20.45 Uhr) im Testspiel in Herning gegen Dänemark wie erwartet von Sebastian Prödl als Kapitän aufs Feld geführt. Im Tor steht Richard Strebinger, für den Rapid-Schlussmann ist es das Team-Debüt.

Im Vergleich zum 1:0 am Freitag in der Nations League gegen Nordirland gibt es fünf Änderungen. Neben Strebinger kommen auch Aleksandar Dragovic, Louis Schaub, Alessandro Schöpf und Xaver Schlager neu in die Startformation. Dafür fehlen die angeschlagenen Marko Arnautovic und Stefan Lainer. Heinz Lindner, Peter Zulj und Stefan Ilsanker nehmen auf der Ersatzbank Platz.

ÖFB-Team gegen Dänemark: Strebinger - Dragovic, Prödl, Hinteregger - Lazaro, Schöpf, Schlager, Ulmer - Sabitzer, Burgstaller, Schaub