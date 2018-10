Fußball: Österreichs U21-Team als Gruppenzweiter im EM-Quali-Play-off

Wien (APA) - Österreichs U21-Fußball-Nationalmannschaft steht im Play-off zur EM-Endrunde 2019 in San Marino/Italien. Die ÖFB-Auswahl kam als einer der vier besten Gruppenzweiten in die finale Phase der Qualifikation. Der Gegner wird am 19. Oktober ausgelost, Hin- und Rückspiel finden am 12. und 20. November statt.