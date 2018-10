Bayern-Wahl - Ex-“Focus“-Chefredakteur Markwort wird FDP-Mandatar

München (APA/Reuters) - Der ehemalige Chefredakteur des Nachrichtenmagazins „Focus“, Helmut Markwort, hat den Sprung in den bayerischen Landtag geschafft. Der 81-Jährige ist das älteste Mitglied des Landesparlaments und darf damit als Alterspräsident im November die erste Sitzung im Maximilianeum eröffnen. Markwort hatte zum ersten Mal kandidiert.

Der prominente Journalist rückte auf der Oberbayern-Liste der FDP von Platz 16 auf Platz zwei vor, wie der Landeswahlleiter am Dienstagabend nach Auszählung der Stimmen mitteilte. Die Wähler in Bayern können die Reihenfolge der Kandidaten auf den Listen der Parteien verändern. Die FDP war am Sonntag mit 5,1 Prozent knapp wieder in den Landtag eingezogen.

Markwort war von der Gründung 1993 bis 2010 Chefredakteur des „Focus“, danach bis 2016 Herausgeber. Er hatte zuletzt eine wöchentliche Talksendung im Bayerischen Fernsehen moderiert, musste deren Leitung aber im Wahlkampf abgeben.

Auch der als „Fernseh-Richter“ bekanntgewordene Jurist Alexander Hold gehört erstmals dem bayerischen Landtag an. Als Spitzenkandidat der Freien Wähler in Schwaben galt sein Einzug als sicher. Hold war für die Partei, die mit der CSU koalieren will, im vergangenen Jahr als Kandidat für die Wahl zum Bundespräsidenten angetreten. Bis 2013 trat er in der nach ihm benannten Gerichtsshow im Sender Sat.1 auf.