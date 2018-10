Fußball: Österreichs U21 steht 2 - „War eine Nervenschlacht“

St. Pölten (APA) - Werner Gregoritsch (Teamchef Österreich): „Es war eine Nervenschlacht. Ich habe bis zum Schluss immer an die Mannschaft geglaubt, weil sie in diesem Lehrgang hervorragend trainiert und heute heroisch gekämpft hat. Ich freue mich, dass schlussendlich alle Umstellungen aufgegangen sind. Ich hoffe, dass die Mannschaft den Flow aus den Spielen gegen Serbien und Russland in den November mitnimmt.“