Fußball: Österreich bezog in Dänemark 0:2-Niederlage

Herning (APA) - Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat am Dienstag das freundschaftliche Länderspiel in Herning gegen Dänemark mit 0:2 (0:1) verloren. Lukas Lerager in der 29. Minute mit einem Schuss ins Kreuzeck und Martin Brahtwaite (93.) erzielten die Tore für den Weltranglisten-Zehnten.

Teamchef Franco Foda hatte gegenüber dem 1:0 am Freitag in der Nations League gegen Nordirland fünf Änderungen vorgenommen. Im Tor kam Richard Strebinger zu seinem Länderspiel-Debüt, zudem standen diesmal Aleksandar Dragovic, Louis Schaub, Alessandro Schöpf und Xaver Schlager neu in die Startformation.