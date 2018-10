Fußball: Belgien und Niederlande trennten sich im 127. Duell mit 1:1

Brüssel (APA/sda) - Belgien und die Niederlande haben sich in einem Fußball-Testspiel in Brüssel am Dienstagabend mit einem 1:1 getrennt. Belgien ging früh durch Dries Mertens (5.) in Führung. Die Niederländer glichen im 127. Duell dieser beiden Nationen noch vor Ende der ersten halben Stunde durch den 21-jährigen, gebürtigen Nigerianer Arnaut Groeneveld (27.) aus einem Gegenstoß aus.

Die Niederländer, die die letzten beiden Endrunden verpasst haben, kamen damit drei Tage nach dem Sieg gegen Deutschland zu einem weiteren nennenswerten Resultat gegen den WM-Dritten. Auf den ersten Sieg gegen Belgien seit 1997 müssen sie allerdings weiter warten. Für Belgien war es das erste Unentschieden nach elf Siegen in den jüngsten zwölf Spielen. Verloren haben die „Roten Teufel“ nur das WM-Semifinale gegen den späteren Champion Frankreich.