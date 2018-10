Olympia: Rad-Duo Stigger/Streicher bei Jugendspielen weiter Zweite

Buenos Aires (APA) - Die Österreicherinnen Laura Stigger/Hannah Streicher liegen bei den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires auch vor dem letzten Wettkampftag des Mixed-Bewerbs der Radsportlerinnen auf Rang zwei. Stigger gewann am Dienstag wie am Vortag das Eliminator-Rennen auch den Cross-Country-Kurzstreckenbewerb, Streicher wurde 18. Es fehlt damit nur noch einer der fünf Teilbewerbe.

Vor dem abschließenden Straßenrad-Kriterium über 16 Runden haben Stigger/Streicher 128 Punkte Vorsprung auf die drittplatzierten Engländerinnen. Der Rückstand auf die führenden Däninnen beträgt 67 Zähler. Stigger und Streicher sind die einzigen ÖOC-Aktiven mit einem Einsatz am Schlusstag. Für die Schlussfeier am Donnerstag wurde Kletter-Goldmedaillengewinnerin Sandra Lettner als Fahnenträgerin auserkoren.